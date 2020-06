Den Haag: Erneut Dutzende Festnahmen bei Protest gegen Corona-Maßnahmen

In Den Haag haben sich am Sonntag erneut Gegner der Corona-Maßnahmen zu einem verbotenen Protest zusammengefunden und wieder wurden Dutzende festgenommen. Rund 200 Demonstranten sollen an der Demonstration teilgenommen und sich somit dem gerichtlichen Verbot wiedersetzt haben. 37 Personen wurden in Polizeigewahrsam genommen, nachdem sie sich geweigert hatten, den Ort zu verlassen. Der Bürgermeister von Den Haag, Johan Remkes, hatte die Protestkundgebung am Freitag verboten. Das Gericht bestätigte es am nächsten Tag. Die verantwortliche Protestgruppe „Virus Madness“ hatte daraufhin die Menschen aufgefordert, nicht zur Kundgebung auf das Malieveld zu kommen.

5 1 Bewertung Artikel Bewertung