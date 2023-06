Den Franzosen reicht’s: 63 Prozent wollen härteres Asylrecht

Die Bilder gingen um die Welt: Ein syrischer Migrant sticht auf einem Spielplatz in Annecy in den französischen Alpen auf Kinder ein, er will auch die Mütter der Kleinen ermorden. Ein mutiger Augenzeuge kann den Messerattentäter ablenken, die Polizei verhaftet den Verdächtigen.

Eine kurz nach diesem Mordversuch gemachte neue Umfrage des Elabe Instituts für BFMTV (Sample: 1000 Befragte) bestätigt nun die Meinungsbildung der Franzosen zum Thema Asyl und Zuwanderung: 63 Prozent der befragten Franzosen halten die Asyl-Gesetze für zu lasch, sie sind für härtere Zuwanderungsrichtlinien.

