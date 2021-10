Den Corona-Regeln widersetzt: Polizei blockiert Restaurant Walliserkanne mit Betonblöcken

Der Wirt zetert, schimpft und wütet – aber es nützt nichts. Das Restaurant Walliserkanne, von zwei Brüder geführt, wird geschlossen. Der Grund: Beide Betreiber verstiessen immer wieder gegen das Gesetz, hielt sich nicht an die Corona-Schutzmassnahmen. Sie hielten sich unter anderem nicht an die Zertifikatspflicht.

Das Lokal wurde am Freitagvormittag zum ersten Mal geräumt, geschlossen und mit einem Siegel versehen. «Dieser Entscheid wurde am Vormittag durch die Regionalpolizei Zermatt umgesetzt. Wirte öffneten am Abend trotzdem wieder, auch deswegen rückt die Polizei am Abend erneut zu Walliserkanne aus, um zu kontrollieren, ob sich die Corona-Skeptiker dieses Mal an das Gesetz halten. Fehlanzeige! Im Lokal sitzen erneut Gäste. Das Siegel ist gebrochen, die Wirte scheren sich nicht um die Verfügung. Also wird das Restaurant erneut geräumt. Und dieses Mal mit Betonblöcken von dem Eingang versehen.

