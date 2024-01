Demos gegen „Rechts“: Infantiler Gratismut von Sonntagsdemokraten! | Gerald Grosz

Trotz der beispiellosen Hetzkampagne gegen die AfD in den vergangenen Tagen hat sich an den Problemen in Deutschland nichts geändert. Wirtschaftskrise, Massenmigration, Inflation und Deindustrialisierung schreiten weiter voran – egal, ob und wieviele naive Gutmenschen/Sonntagsdemokraten auf die Straße gehen. Man demonstriert für das vermeintlich Gute, während Deutschland rasant den Bach hinunter rauscht. Ein Kommentar des DeutschlandKURIER-Kolumnisten Gerald Grosz.

