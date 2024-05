„Demokratie verteidigen“: Linke NGO will AfD debanken

In Deutschland stehen in den nächsten Monaten wichtige Wahlen an. Um mit ihren Kampagnen möglichst viele Menschen zu erreichen, sind die Parteien auch auf Spenden von Unternehmen und Privatpersonen angewiesen. Eine linke NGO will es der AfD nun erschweren, solche Spenden zu erhalten.

Auf der Homepage der NGO Campact findet sich derzeit ein Aufruf, eine Petition zu unterzeichnen, die den Bezahldienst PayPal dazu bewegen soll, die AfD von seiner Plattform zu sperren. Weiterlesen auf freilich-magazin.com

