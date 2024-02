Demokratie retten mit Genossin Bärbel

Die Bundestagspräsidentin glaubt zu wissen, was der Demokratie gut tut und wie man die AfD bekämpft. Doch bevor sie darauf setzt, Minderjährige an die Urne zu holen, sollte sie vielleicht erst einmal ein paar bemerkenswerte Zahlen zur Kenntnis nehmen.

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas liegt die Demokratie sehr am Herzen. Demokratie ist bekanntlich vor allem dann gut, wenn darin die eigenen Genossen regieren. Deshalb muss die Demokratie auch gegen die Opposition verteidigt werden, insbesondere dann, wenn sich zu viele Wähler entschließen, in freien und geheimen Wahlen für die AfD zu stimmen. Zum Glück weiß Genossin Bärbel, was der Demokratie guttut und die AfD schwächt. Aber eine aktuelle Studie der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung aus Thüringen müsste bei ihr Zweifel wecken. Weiterlesen auf Achgut.com

