Demokratie in Deutschland – Quo Vadis?

Während meiner Jugendzeit in der Schweiz war die Bewunderung für das durch den Krieg so malträtierte Deutschland unendlich groß. Wir sahen das Wirtschaftswunder, die gewaltigen Kräfte, die dieses Land mobilisieren konnte, um schließlich wiederum in der Weltwirtschaft eine führende Rolle einzunehmen. Chapeau! Gleichzeitig waren wir neidisch auf Deutschland, das über so eloquente, intelligente und integre Politiker wie Willy Brandt, Helmut Schmidt, Ludwig Ehrhardt, Karl Schiller und viele weitere verfügte. Selbst die „Haudegen” der deutschen Politik wie Franz Josef Strauß oder Herbert Wehner genossen bei uns höchstes Ansehen. Daneben erschien uns unser direkt-demokratisches Schweizer System eher langweilig, langsam und unbeweglich. Zudem brauchte es ungeheure Anstrengungen, bevor wir überhaupt unsere Frauen als gleichberechtigt anerkannten. Schande über uns Schweizer!

Und heute? Wie steht es heute um den Blick auf Deutschland? Zusammenfassend kann man sagen: Der Lack ist ab.

