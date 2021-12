Demo Wien: Polizei trennt Kind von Vater und wirft es mit Gewalt zu Boden

Die Schläger des Systems kennen offenbar kein Halten mehr. Zu gut wurden sie darauf vorbereitet, zu “den Guten” zu gehören, die ohne Rücksicht auf Verluste gegen “die Bösen” vorgehen können. So predigt es der ORF, so predigen es “Experten”, so steht es in jedem Systemmedium. “Wir gegen die”. So beginnen totalitäre, diktatorische Systeme, so enden Menschenrechte. In Wien zeigte sich das an einem besonders schändlichen Fall.

