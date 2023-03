Demo in Grevesmühlen: Asylheim-Gegner in Handschellen abgeführt

Die Polizei hat am 23.3.23 einen Anti Asylheim Demonstrationsteilnehmer in Handschellen abgeführt. Der 59 Jahre Mann soll in unmittelbarer Nähe der Beamten sehr laut Fanfare gespielt haben. Das Instrument wurde auch beschlagnahmt. Der blasgewaltige Demonstrant: habe sich auch von Aufforderungen der Ordner und anderer Versammlungsteilnehmer nicht von der Provokation mit der Luftdruckfanfare abbringen lassen. Als ihm das Instrument abgenommen wurde, habe er Widerstand geleistet. In der Folge wurden ihm Handschellen angelegt. Da der Tatverdächtige dabei zu Boden ging und verletzt wurde, kam er in eine Klinik. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. An der ansonsten friedlichen Demonstration nahmen rund 200 Menschen teil, die Polizei war mit rund 40 Beamten im Einsatz.

Quelle Bericht: ostsee-zeitung.de – Quelle Video: Mark Grigi

