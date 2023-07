Demo-Eskalation in Herford: Der neue Hass auf die Polizei

Wenn eine Anti-Polizei-Demonstration in Gewalt gegen die Polizei ausartet… Die Kleinstadt Herford in Westfalen wurde zum Schauplatz heftiger Proteste gegen die Staatsgewalt. Linke und linksautonome Gruppen rufen zur Demo auf, während Jugendliche mit Migrationshintergrund ihre Wut entladen. Junge Männer beleidigen Polizisten, schmeißen Flaschen und Pyrotechnik. Die NIUS-Reporter dokumentieren eine neue Form von Hass auf die Polizei, die wir so nicht kannten in diesem Land. NiUS Origin

