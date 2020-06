Demo am 01.08.2020 in Berlin (Ankündigung – 500.000 angemeldet)

BERLIN 01.08.2020 DAS ENDE DER PANDEMIE: DER TAG DER FREIHEIT * VERSAMMLUNG ANGEMELDET *

14:30 Uhr Eintreffen des Aufzugs (Info folgt)

15:30 Uhr Hauptkundgebung: Das Ende der Pandemie – Der Tag der Freiheit

18:30 Tanz für die Freiheit und die Grundrechte

Für den 01.08.2020 haben wir gemeinsam mit nichtohneuns eine Versammlung mit 500.000 Teilnehmern in Berlin auf dem Tempelhofer Feld mit dem Titel „Das Ende der Pandemie: Der Tag der Freiheit“ angemeldet. Anselm und ich laden hiermit alle anderen Initiativen, die Hotel- und Reisebranche, die Busunternehmen, die Landwirte, die Veranstaltungstechniker, die Gewerkschaften und alle, die gemeinsam friedlich mit uns demonstrieren möchten, ein, an diesem Tag gemeinsam mit uns in Berlin aufzuschlagen.