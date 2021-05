Mikrochips, Kunststoffe und Verpackungsmaterial sind kaum noch zu bekommen. Alles geht nach China oder in die USA. Handwerker schlagen Alarm. Der Markt ist leer gefegt und die Preise sind astronomisch gestiegen. Besonders bei Holz sind die Probleme groß, eine Entspannung nicht in Sicht. Wenn es so weiter geht können Aufträge nicht mehr erledigt werden.

