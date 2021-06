Davor wollen die Ungarn ihre Kinder schützen

Das ist die Agenda der Ungarn-Kritiker und davor wollen Ungarn, Polen und Russland ihre Kinder schützen !!!

Das ist die Realität an Grundschulen und in Kindergärten der USA und Großbritanniens. Und alles was in den USA läuft, das kommt auch zu uns.

➡️ Jedes kleine Würstchen, das meinte, vor dem EM-Spiel Deutschland – Ungarn die Ungarn als homophobe Schwulenhasser bezeichnen zu müssen trägt auch eine Mitverantwortung für die Einführung dieser Päderasten-Belustigung in der Bundesrepublik. Und genau wie man zukünftig deutsche Kinder im Rahmen der kritischen Rassentheorie für ihre zu helle Hautfarbe mobben wird, so sicher werden deutsche Bildungspolitiker eine solche LGBTQ-Propaganda an Schulen zulassen.

➡️ In den USA erfreut sich dieser Unterricht oftmals der aktiven Unterstützung von Anhängern von ,,Nambla“, der ,,North American Man – Boy Love Association“. Noch Fragen?

➡️ Davor will Ungarn seine Kinder bewahren und das vollkommen zu recht.

Politikstube:Uns ist es völlig Wurst, was diese Menschen in ihren Schlafzimmern treiben. Wir haben nichts gegen Homosexuelle, nur was jetzt in der Öffentlichkeit propagiert wird, kann zum Eigentor werden. Je aggressiver das Auftreten umso mehr Menschen werden eine Antipathie für Homosexuelle entwickeln. Das ist unsere Meinung.