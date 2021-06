Davon träumen viele Rentner – Lebensmittel-Tagessatz von „nur“ 3,92 für einen „Flüchtling“

Ein Koch und sein kleines Team bereiten für rund 500 Asylbewerber in der Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl die Mahlzeiten zu, pro Tag und pro Kopf stehen „nur“ 3,92 Euro für das Frühstück, Mittagessen und Abendessen zur Verfügung. Mickrige 3,92 Euro im Gegensatz zum aktuellen Hartz-IV-Regelsatz für Lebensmittel und Getränke von 5,09 Euro, eine immense Differenz von 1,17 Euro, die dazu nicht beiträgt, dass die Warteschlangen vor den Tafeln kleiner werden. Armseliger Tagessatz von 3,92 Euro? Davon können viele Rentner und Obdachlose nur träumen.

[…] Um Essen für die Asylbewerber zuzubereiten, stehen Briesemeister maximal 3,92 Euro zur Verfügung – pro Tag und Kopf. 1,15 Euro für das Frühstück, 1,62 Euro für das Mittagessen, 1,15 Euro für das Abendessen.

Der Lebensmittel-Tagessatz für Flüchtlinge liegt damit noch einmal deutlich unter dem für Hartz-IV-Empfänger, deren Regelsatz für Essen und Getränke aktuell 5,09 Euro pro Tag beträgt. Flüchtlinge in Thüringen müssen mit rund 23 Prozent weniger auskommen. Diese Summe hat der Freistaat vertraglich mit dem Küchenbetreiber festgelegt, sie orientiert sich am Asylbewerberleistungsgesetz. […] Mehr auf Focus Online (Artikel im Archiv

Natürlich wird immer wieder ein Vergleich zwischen Hartz-IV-Bezieher und Asylbewerber gezogen, allerdings wird in dem meisten Fällen verschwiegen, dass im Gegensatz zum Hartz-IV-Bezieher der Asylbewerber ein monatliches Taschengeld in Höhe von 120 Euro erhält, falls dieser Betrag nicht bereits erhöht wurde. Verschwiegen wird auch, dass der Hartz-IV-Bezieher die Stromkosten von seiner Grundsicherung bezahlen muss, so mancher Bedürftige verzichtet dann aufs Kochen, um Energie zu sparen.

