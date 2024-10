Das ZDF präsentiert 8 Minuten unkritisches Mitleid mit abgeschobenem afghanischen Messerstecher

“Abgeschoben nach Afghanistan – und jetzt?” So lautet der Titel einer achtminütigen Videodokumentation, die das ZDF am Samstag veröffentlicht hat. In der Dokumentation wird einer der achtundzwanzig abgeschobenen afghanischen Straftäter interviewt. Es wird viel Verständnis für seine angeblich schwere Lage gezeigt und nicht kritisch nachgefragt. Gleichzeitig werden die Deutschen für ihre Sorgen verächtlich gemacht: Ihnen wird die Schuld gegeben, dass syrische und afghanische Migranten sich jetzt in Deutschland unwohl fühlen würden. Weiterlesen auf Apollo News.net

