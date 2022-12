Das wird Deutschland vernichten | Interview mit Krissy Rieger

In diesem Interview spricht Dominik Kettner mit Krissy Rieger über das Fehlen finanzieller Bildung und wie wichtig es ist, unsere Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Sie betont, dass viele Menschen Statistiken blind vertrauen und Zahlen eher glauben als Fakten. Krissy warnt auch vor der Macht von Politikern, die sich als Unschuldslämmer darstellen, während sie den Krieg ausnutzen. Sie spricht auch über den Ukraine-Konflikt und die Angst vieler Menschen, anders zu denken. Schließlich betont sie die Macht des Einzelnen und das wahre Problem schwindender Arbeitsplätze in unserer modernen Welt, in der die KI viel weiter fortgeschritten ist, als viele denken.

