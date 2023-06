Das WEF bejubelt Deutschland: Frauenquote statt Kompetenz in der Bundesregierung

Während Deutschland an die Wand gefahren wird, gibt es vom World Economic Forum großen Applaus: Die “Gender-Ungleichheit” in der Bundesrepublik hat abgenommen – Deutschland ist laut neuestem WEF-Global-Gender-Gap-Report weltweit auf Platz 6 der “Gender-gerechtesten” Länder vorgerückt. Der Grund: Die geballte weibliche “Kompetenz”, die es bis in die Bundesregierung geschafft hat.

Der Bericht des WEF bewertet Länder hinsichtlich der Chancengleichheit in Wirtschaft und Bildung, hinsichtlich der Gesundheitsversorgung und hinsichtlich der politischen Mitbestimmung. Besonders in letzterem Bereich mausert Deutschland sich zum Vorreiter, immerhin haben hier selbst Personalien wie eine Annalena Baerbock die Möglichkeit auf höchst einflussreiche und großzügig dotierte Posten.

