Das Wahl-Debakel. Einige der Ergebnisse, der plötzlich enorm erstarkten SPD, kommen schon etwas kurios vor. Vor drei Monaten lag die SPD bei der LTW in Sachsen-Anhalt bei 8,4 Prozent und wurde bei der BTW in diesem Bundesland stärkste Kraft mit 25,4 Prozent. Gleichzeitig soll die CDU, die vor 90 Tagen bei der LTW in Sachsen-Anhalt noch starke 37,1 Prozent geholt hat, und mit 28,7 Prozent Vorsprung zur SPD stärkste Kraft wurde, nun bei der BTW auf 21 Prozent abgestürzt sein.

5 1 Bewertung Artikel Bewertung