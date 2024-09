Das Versagen begann 1999: Die deutsche Migrationspolitik reißt das Land in den Abgrund

Seit einem Vierteljahrhundert taumelt Deutschland von einer migrationspolitischen Krise in die nächste. Was 1999 mit der rot-grünen Regierung unter Gerhard Schröder begann, hat sich zu einer existenziellen Bedrohung für unser Land entwickelt. Die ungebremste Asylzuwanderung hat nicht nur unser Sozialsystem an den Rand des Kollapses gebracht, sondern auch den gesellschaftlichen Frieden nachhaltig erschüttert. Weiterlesen auf Report24.news

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung