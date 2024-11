Das stinkt zum Himmel!

Carsten: Nein, die AfD ist nicht in der Opferrolle, sondern in der Opferfalle. Merkt Deutschland eigentlich gar nichts mehr? Die parlamentarische Demokratie wird von selbsternannten Demokraten und Demokratinnen auf Bundesebene bis 23. Februar außer Kraft gesetzt. In Sachsen sogar für die nächste ganze Legislaturperiode.

