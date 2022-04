Das soll die Mehrheit sein? 1200 bestimmen über 83 Millionen?

Die Mehrheit der Deutschen (55%) will das wir schwere Waffen in die Ukraine liefern. Die Mehrheit? Es wurden ca. 1200 Wahlberechtigte von 83 Millionen Bürgern befragt. Auf Grundlage dieser 1200, legitimieren Sie jetzt Ihre Forderungen und Entscheidungen? So funktioniert die Politik, mit freundlicher Unterstützung der Medien in Deutschland!

