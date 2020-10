Das sind die 60 Sekunden, in denen Trump die US-Wahl 2020 gewinnt

Die letzten 5 Minuten des zweiten TV-Duells um die Präsidentschaftswahl laufen, es geht um den Klimawandel. Da fragt US-Präsident Donald Trump seinen Kontrahenten Joe Biden: „Würdest du die Öl-Industrie schließen?“ Biden antwortet: „Ich plane bereits den Übergang. Ja.“

Entsetzen. Einen Moment lang schweigt alles. Selbst die Moderatorin ist fassungslos: „Wieso sollten Sie das tun?“

Trump holt aus: „Das ist das größte Statement! Denn was Joe Biden im Grunde gerade gesagt hat: Er wird die Öl-Industrie zerstören.“

In den USA hängen 9,8 Millionen Jobs an der Öl-Industrie, das sind 5,6% aller Jobs in ganz Amerika. Sollte Joe Biden Präsident werden, würde mehr als jeder 20. Amerikaner seinen Job verlieren!

Trump richtet sich an die die Bürger: „Werdet ihr daran denken, Texas, Pennsylvania, Oklahoma, Ohio?“