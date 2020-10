Das reiche Deutschland: 289.000 Haushalten wurde der Strom in 2019 abgeklemmt

Kein Licht, keine Heizung, kein warmes Wasser, in der Wohnung breitet sich ein Hauch von Mittelalter aus, der Strom ist abgeklemmt. So erging es rund 289.000 Haushalten in Deutschland, denen im Jahr 2019 der Strom abgestellt wurde und dadurch zweitweise ohne Strom leben mussten.

Deutschland ist ein reiches Land, dieser Satz wird gebetsmühlenartig wiederholt, wenn es um die Aufnahme von sogenannten Schutzsuchenden und deren Finanzierung geht. Nein, Deutschland ist nicht wirklich reich, aber reich an armen Bürgern, für die der Strom dank der Merkelschen Energiewende und den hohen kaum mehr bezahlbar ist.

Strom, Wasser und Heizung gehören zu den Grundbedürfnissen, aber im „wohlhabenden“ Deutschland, das als EU-Stromexportmeister viel Energie ins Ausland verkauft, gleichzeitig eines der Länder mit den höchsten Strompreisen ist, spüren insbesondere die unteren Einkommensschichten und die Armen die Folgen der naivsten Energiepolitik der Welt.

Spiegel Online:

Wegen unbezahlter Rechnungen ist in Deutschland im vergangenen Jahr rund 289.000 Haushalten der Strom abgestellt worden. Das berichtet die Nachrichtenagentur dpa unter Berufung auf den neuen Monitoringbericht der Bundesnetzagentur zum Energiemarkt.

Der Lieferant darf den Strom in der Grundversorgung erst abstellen, wenn der Kunde mit mindestens 100 Euro in Zahlungsverzug ist. Er muss dem Verbraucher dann eine Sperrandrohung schicken und darf den Strom frühestens vier Wochen später abdrehen. Eine solche Sperrandrohung haben 2019 rund 4,75 Millionen Haushalte erhalten, bei den wenigsten wurde der Strom letztlich abgestellt.

Insgesamt haben sich die Strompreise in Deutschland seit der Jahrtausendwende mehr als verdoppelt. Derzeit kostet die Kilowattstunde in der Grundversorgung im Schnitt rund 32,10 Cent. Grund für das Preishoch sind zahlreiche Steuern und Abgaben wie zum Beispiel die EEG-Umlage oder die Netzentgelte. Sie machen mittlerweile rund zwei Drittel des Strompreises aus.