Das planen die Eliten gerade im Hintergrund!

Kann die Ukrainekrise eine Art Katalysator für den Great Reset sein, auch wenn nur auf finanzieller Ebene? Wenn wir uns die Agenda 2030 anschauen und die Voraussetzungen dafür, dann stellen wir fest, dass die Weichen schon vor zwei Jahren gelegt wurden und jetzt so etwas wie eine Verfestigung stattfindet. Anhand von fünf Szenarien erklärt Dominik Kettner Ihnen in diesem Video, ob und wie der Krieg den Vorstellungen von Klaus Schwab Wind in die Segel wehen lässt.

