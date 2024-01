„Das passiert im Schatten der Bauernproteste!“ – Ernst Wolff

In diesem fesselnden Interview beleuchten Dominik Kettner und Ernst Wolff die komplexen Herausforderungen und Veränderungen, mit denen der Bauernverband und die globale Gesellschaft konfrontiert sind. Wir tauchen tief ein in die Gründe, warum der Bauernverband jetzt eine führende Rolle in einer bedeutenden Bewegung einnimmt und welche tief sitzenden Ängste die aktuellen Entwicklungen antreiben.

