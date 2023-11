Das Luxushotel Dormero in Berlin wird zur Flüchtlingsresidenz | NIUS Original

Das Luxushotel Dormero im Herzen Berlins ist nun Unterkunft für Flüchtlinge. Nach verschiedenen unangenehmen Vorfällen wächst die Empörung in der Nachbarschaft, die Anwohner sind verängstigt. NIUS-Reporter Marc Sierzputowski war vor Ort und sprach mit allen Beteiligten. Die Dormero Gruppe nennt etwa 30 Hotels ihr Eigen, quer über das gesamte Bundesgebiet verteilt. Ausgerechnet in der Hauptstadt, dem Stammsitz der Hotel-Gruppe, wurde das Dormero Hotel mitten in der Berliner City West für Touristen geschlossen und in eine Flüchtlingsunterkunft umfunktioniert. Insgesamt sollen 166 Flüchtlinge in das Hotel einziehen. Teilweise sollen Zimmer auch doppelt und dreifach belegt werden. Knapp 100 Asylbewerber wohnen schon in dem Hotel, weitere sollen folgen.

