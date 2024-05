Das könnt ihr knicken

Carsten: Um 08:52 Uhr am gestrigen Tag (FAZ) wird schon darüber berichtet, wie das Urteil um 19:00 Uhr ausfallen wird. Die Sache an sich ist schon ein schlechter Witz, der Urteilsspruch setzt dem ganzen die Krone auf. Deutschland (durch DIE Medien) schaut gebannt auf die AfD, während ein eh. SPD Bürgermeister verurteilt wird und die NRW CDU in einen großen Schleuserskandal verwickelt ist. Das wird aber schön klein gehalten. Man will ja keine schlafenden Hunde wecken.

