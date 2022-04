Das Kartenhaus bricht zusammen!?

Sehr interessante Analyse über die unglaubliche Lage Deutschlands/des Westens von Andreas Popp: Man geht offenbar ohne Zweifel davon aus, dass Russland durch die Sanktionspolitik in die Knie gezwungen wird und mehr oder weniger untergeht, aber genau das Gegenteil kann man gerade erkennen. Russische Medien und russische Wissenschaftler schreiben darüber, und auch die Duma (Parlament in Moskau) diskutiert darüber, dass massenweise Unternehmen in Europa in Konkurs gehen werden, Millionen von Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren.

Parallel die einströmenden illegalen Migranten aus Afrika und Asien nach Europa, insbesondere nach Deutschland, die die Lage nicht entspannen.

Totaler Lockdown wegen Virus oder eher aus kriegstechnischen Gründen? Warum ausgerechnet nur Shanghai? Shanghai, die große Hafenstadt, ein wichtiges Glied einer wichtigen Lieferkette wird gerade kaputt gemacht, wenn eine Kette reißt, ist die gesamte Kette wertlos.

