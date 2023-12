„Das ist unser Land“: Junge Zuwanderer überfallen Nikolaus

Fünf bis sechs Jugendliche mit Migrationshintergrund im Alter zwischen 14 und 16 Jahren sind laut den Aussagen des „Nikolaus“ am 6. Dezember auf ihn zugeschritten. Und haben ihn aufgefordert, das Kostüm auszuziehen. Dabei sollen die Jugendlichen den Mann als „Fettsack“ und „Hurensohn“ beleidigt und betont haben, dass sie Muslime seien und das Deutschland „ihr Land“ sei. Der Vorfall soll sich am frühen Abend des Nikolaustags abgespielt haben, wie die „Welt“ berichtet.

Dass Nikolaus von Myra aus Antalya in der Türkei stammt, war den jungen Angreifern offenbar nicht bekannt.

Den Aussagen zufolge haben die Jugendlichen den „Nikolaus“ am Hals gepackt und an seinem Kostüm gezerrt. Dieses sei dadurch an mehreren Stellen zerrissen. Besonders erschreckend: Mehrere Passanten sollen nach der Aussage des Opfers applaudiert und gelacht haben. Und nicht geholfen. Doch die Angreifer gerieten offenbar an den Falschen. Weiterlesen auf Reitschuster.de

