“Das ist nicht mehr Wien” – Migrantengruppen tanzen durch die Innenstadt

Diese Szenen spielen sich in der Wiener City ab: Videos zeigen, wie ein Dutzend Männer orientalische Volkstänze auf der Kärntnerstraße aufführen und die Fußgängerzone teilweise blockieren. “Das ist nicht mehr Wien”, und “Was ist mit Österreich passiert?”, kommentieren Benutzer.

“Mashalla” kommentieren zahlreiche Benutzer unter einem Video, das momentan auf der Social-Media-Plattform “TikTok” viral geht. Darin ist zu sehen, wie ein Dutzend junge Männer arabischer Abstammung auf der Wiener Kärntnerstraße tanzen. Sie blockieren weitläufig die Fußgängerzone, hunderte Menschen haben sich versammelt und beobachten die Performance.

Weiterlesen auf Exxpress.at (Video im Artikel)

Politikstube: Wer weiß das schon, was für orientalische Tänze das sind und was diese überhaupt aussagen. Vielleicht sind das Freudentänze, wie z.B. über die Dummheit der Europäer, oder es sind Tänze, die die Macht demonstrieren sollen. Und auch in Österreich schauen sich die Menschen diese Vorführungen auch noch an – wie zahme, dressierte Kaninchen, die nichts raffen.

5 4 Bewertungen Artikel Bewertung