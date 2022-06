„Das ist für mich nicht mehr zu ertragen“ – Klartext [POLITIK SPEZIAL]

Markus Gärtner: Ein Satz in der deutschen Presselandschaft hat mich in dieser Woche ganz besonders erzürnt. Er lautete: „Die Deutschen inszenieren in Kriegszeiten eine heile Welt.“ NEIN, das tun sie nicht! Das ist völliger Blödsinn und eine komplette Umkehrung der tatsächlichen Lage. Die Deutschen waren noch nie so unzufrieden, seit ich mich erinnern kann. Es sind Mitglieder der politischen Kaste, die uns eine heile Welt vorgaukeln wollen. Von Herrn Steinmeier über Frau Merkel bis hin zu Kurt Beck sind die Zitate ja bestens bekannt.

