Das ist Freddy, nach seiner Moderna-Impfung

Am 25.05.21 erlitt Freddy eine sofortige und schwere Reaktion auf seine Moderna-Impfung. Innerhalb der 15-minütigen Wartezeit war seine linke Körperseite gelähmt, er wurde kalt und seine Atmung extrem flach. Er hatte Schwellungen in den Füßen und einen Ausschlag am ganzen Körper.

In der folgenden Nacht litt er unter Schwindel und Herzklopfen, brach in seinem Haus zusammen und hörte auf zu atmen. Freddys Herz trat in schweres Vorhofflimmern, ein Loop-Recorder wurde in seine Brust implantiert. Seitdem hatte er 6 Anfälle, erleidet ständige unkontrollierbare Krämpfe und Zittern, Migräne, Tinnitus, Müdigkeit, Schwindel, sowie Körperschmerzen.

Er ist selbstständiger Dachdecker mit 2 Kindern von 10 & 14 Jahren.Er kann weder arbeiten noch Auto fahren und hat Schwierigkeiten beim Gehen. Bis jetzt hat er keine angemessene medizinische Versorgung erhalten. Er braucht noch viele Untersuchungen und muss ein medizinisches Team finden, das bereit ist, ihn zu behandeln.

Freddy sammelt jetzt Spenden auf Twitter

