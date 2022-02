„Das ist doch Wahnsinn!“ – München: Wie die Polizei mit einem alten Mann umgeht

Am Rande einer Veranstaltung in München am 31.1.2022 passierte dieser Vorfall: Ein alter Mann wird von Polizisten abgeführt und zu Boden gebracht. Welche Gefahr stellt der alte Mann dar, dass man eine derartige Maßnahme durchführen musste? Irgendwann könnte der Tag kommen, dass eine ältere Frau oder ein älterer Herr bei solch einer Maßnahme vor Aufregung einen Herzinfarkt erleidet und womöglich regungslos am Boden liegen bleibt.

