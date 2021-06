Das ist die SPD: „Weil wir Maßnahmen immer brauchen“

Heute wurde im Bundestag über die Feststellung des Fortbestehens der epidemischen Lage nationaler Tragweite beraten, welche von den Regierungsparteien CDU/CSU und SPD beantragt wurde. Die beschlossene Verlängerung gilt bis zum 11. September 2021.

Zur Begründung hieß es in der Drucksache der Bundesregierung unter anderem: „Auch wenn die Zahl der COVID-19-Fälle und die damit verbundenen Todesfälle in Deutschland und in Europa erfreulicherweise stark zurückgehen, besteht diese Gefahr immer noch fort und bildet weiterhin die Grundlage für die fortbestehende Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite.“

5 1 Bewertung Artikel Bewertung