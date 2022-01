Das Internet vergisst nicht: Das versprach der FDP-Chef den Ungeimpften

Dieses Video geht gerade viral. Lindner im Gespräch mit offenbar ungeimpften Bürgern vor der Wahl bzw. im Wahlkampf: „Wir sind nämlich der Auffassung, dass Ungeimpfte nicht diskriminiert werden.“ (…) „Meine Meinung ist: In einer Gesellschaft, wo so viele geimpft sind, kann der Ungeimpfte sich höchstens selbst gefährden. Deshalb sollen auch im Herbst Ungeimpfte zum Beispiel in die Gaststätte gehen können, vielleicht mit der Voraussetzung eines negativen Tests, den sie aber nicht bezahlen müssen, sondern die Solidargemeinschaft.“

Sagen Sie jetzt, sagen Sie das auch nach den Wahlen? Lindner: „Das sage ich vor den Wahlen und nach den Wahlen. 2017 haben Sie gesehen, dass die FDP nach den Wahlen sogar bereit ist, ‚Nein‘ zu sagen zu einer Regierung, wenn sie Zusagen brechen müsste.“

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung