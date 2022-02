Das hat ein „Geschmäckle“: Greenpeace-Chefin Morgan wechselt ins Auswärtige Amt zu Baerbock

Die Chefin der internationalen Umweltorganisation Greenpeace, Jennifer Morgan, wechselt nach Angaben aus Regierungskreisen ins Auswärtige Amt. Sie werde dort Sonderbeauftragte für internationale Klimapolitik bei Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), sagten Regierungsvertreter am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Beide kennen sich von vielen Weltklimakonferenzen, die Baerbock als grüne Klimapolitikerin besucht hat.

Demnach soll Morgan zunächst den Posten einer Sonderbeauftragten besetzen. Später soll sie Staatssekretärin im Auswärtigen Amt werden. Das sei noch nicht sofort möglich, weil Morgan US-Staatsbürgerin ist. Sie soll verbeamtet werden, sobald sie die deutsche Staatsbürgerschaft verliehen bekommen hat. Ein Antrag werde derzeit bearbeitet.

Morgan soll nun vor allem die jährlichen Weltklimakonferenzen vorbereiten. Die internationale Klimapolitik ist unter der Ampel-Regierung vom Umweltministerium ins Auswärtige Amt gewechselt.

Quelle: Welt.de (Artikel im Archiv)

Politikstube: Eine US-Amerikanerin bzw. eine amerikanische Aktivistin/Lobbyistin im deutschen Außenministerium? Wer soll die Unterwanderung noch verstehen? Der weitgehend uninformierte Bürger ordnet das eher in die Klima-Vetternwirtschaft ein, der informierte Bürger denkt da eher an Klaus Schwab, der seine Young Global Leaders in jedes Kabinett positioniert.

Morgen leitete von 1998 bis 2006 das Global Climate Change Program (Programm zum weltweiten Klimawandel) des WWF, anschließend war sie von 2006 bis 2009 als Global Climate Change Director für die Denkfabrik E3G (Third Generation Environmentalism) tätig. Es folgte von 2009 bis 2016 die Arbeit als Global Director of the Climate Program (Direktorin des Klimaprogramms) beim World Resources Institute.

Jennifer Morgan nahm (nimmt?) auch stets an der jährlichen Tagung des WWF in Davos teil, hier in der PK im Jahr 2019. Hier wird wohl eine Umweltaktivistin als Brückenkopf direkt in das deutsche Außenministerium installiert?

Nachfolgend Morgan in der Podiumsdiskussion beim International Documentary Film Festival mit Klaus Schwab – Rettet Davos die Welt?“

5 4 Bewertungen Artikel Bewertung