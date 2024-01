Das große Zittern der Politikdarsteller

Carsten: Im Hintergrund versucht man ganz schnell die Bauern zu beruhigen und die Proteste zu torpedieren. Justitia in Deutschland hat die Hosen heruntergelassen und in den Medien ist das große Schweigen. Die Politikdarsteller geben sich im Hochwassergebiet mal wieder die Klinke in die Hand. Bis zur nächsten großen Katastrophe passiert dann was?

5 36 Bewertungen Artikel Bewertung