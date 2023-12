Das große Tabu Impfung: „Diskussion ist weder erwünscht noch erlaubt“

Ein Onkologe (m/w), den ich in der Corona-Zeit kennen und schätzen gelernt habe, erzählt mir regelmäßig Haarsträubendes. Auf meine Bitte hin macht er das nun öffentlich und hat mir dazu ein Interview gegeben. In Teil 1 schilderte er die schlimmen Zustände in unserem Gesundheitswesen.

Heute erzählt er im zweiten Teil über die Folgen der sogenannten „Impfung“, die Sie nicht erfahren sollen. Und darüber, wie viele seiner Kollegen das Thema unter den Teppich kehren.

Frage: Wie oft haben Sie mit Impfnebenwirkungen zu tun?

Antwort: Das ist eine sehr schwierige Frage, weil die Abgrenzung schwierig ist. Oft beruht es auf dem, was die Patienten selbst mir sagen. Viele berichten, dass es ihnen seit der Impfung schlechter geht und sie sich krank fühlen, etwa im Sinne von erhöhter Infektanfälligkeit, unspezifischen Beschwerden wie etwa Gelenkschmerzen, Fatigue, also Leistungsminderung, und Ähnliches. In einem zeitnahen Zusammenhang zur Impfung habe ich in meiner Arbeit deutlich mehr Patienten mit Thrombosen gesehen. Etwa vier Wochen nach der Impfung. Weiterlesen auf Reitschuster.de

