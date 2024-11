Das Ende der Ampel! Geplant?

Carswten: Es kommt jetzt alles noch viel schlimmer, es sei denn … Deutschland steht nach der Auflösung der Ampel am Scheideweg. Jetzt wird sich zeigen wohin die Reise geht. Warum das so ist, warum es möglicherweise geplant war, warum man es jetzt macht, versuche ich in diesem Video aufzudröseln. Böse Zungen könnten behaupten, wir erleben einen Putsch.

UPDATE 08:51: Scholz Vertrauter Kuckies wird neuer Finanzminister!

