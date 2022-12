Das beste Märchen 2022

Carsten: Was hatten unsere Politiker nicht alles prognostiziert. Russland geht 2022 pleite. Die Regale in Russland werden leer sein. Der High Tech Bereich wird zusammenbrechen. Russland wird keine High Tech Waffen mehr bauen können. Der Rubel wird abstürzen. All das wurde den Bundesbürgern regelrecht versprochen, um die 11000 Einzelsanktionen zu rechtfertigen. Ist das wirklich eingetroffen?

3.9 7 Bewertungen Artikel Bewertung