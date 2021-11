Dann halt über Moskau nach Weißrussland? Syrische Airline stoppt Flüge nach Minsk

Wegen der Flüchtlingskrise an der polnisch-belarussischen Grenze hat eine weitere Airline ihre Flüge nach Minsk eingestellt. Die private syrische Fluggesellschaft Cham Wings kündigte den Schritt am Samstag an, da sie „nicht zwischen Reisenden und Migranten unterscheiden“ könne. Quelle: Epoch Times

Politikstube: Das sind keine Flüchtlinge, sondern Reisende mit einem weißrussischen Visum, die sich illegal den Zutritt in die EU und inbesondere nach Deutschland verschaffen wollen.

Cham Wings hat die Flüge nach Minsk eingestellt, allerdings besteht für die „Reisenden“ eine weitere Option offen, die Airline fliegt jeden zweiten Samstag von Damaskus nach Moskau, von dort kann bequem ein Flug nach Minsk gebucht werden. Es besteht weiterhin die Möglichkeit, mit verschiedenen Fluglinien/Flughäfen ans Ziel zu gelangen.

