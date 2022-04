Danke Ampel – Energiekrise und Preise

Seit dem 4.Quartal 2021 steigen die Energiepreise extrem. Zum Vorjahresmonat um über 83%. Jetzt kündigt die Außenministerin bis zum Ende des Jahres 2022 an, dass die Importe von Kohle und Öl aus Russland auf NULL gesetzt werden. Anschließend will man Gesamteuropäisch die Gasimporte aus Russland auf NULL setzen. Was dann passieren wird, kann sich jeder ausmalen.

4.5 4 Bewertungen Artikel Bewertung