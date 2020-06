Dank Massendemos gegen Trump in Europa: Corona ist vorbei!

„Wenn zigtausende Menschen dicht an dicht auf unseren Straßen gegen Trump und den sogenannten Rassismus in den USA demonstrieren dürfen, können wir auch alle Fußballspiele, Konzerte, Volksfeste etc. wieder abhalten. Corona ist vorbei, die Welt ist geheilt. Denn was für die linken Antifanten gilt, sollte doch für alle Bürger gelten!“ Gerald Grosz in der Sendung Fellner Live.

