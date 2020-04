„Damit sie aufs Festland kommen“ – Und der nächste Brand im Migrantenlager auf Samos

Nach dem Brand am gestrigen Sonntag folgte heute die Fortsetzung: Im Migrantenlager der griechischen Insel Samos hat es am Montag am zweiten Tag in Folge gebrannt. Dies berichtete das griechische Staatsfernsehen (ERT). Die Feuerwehr und die Polizei gehen davon aus, dass Migranten immer wieder Feuer legen, um die Behörden zu zwingen, sie aufs Festland zu bringen, wie es hieß. Zudem sei es zu Zusammenstößen zwischen Migranten einerseits aus Afrika und andererseits aus Afghanistan gekommen, berichteten Mitarbeiter humanitärer Organisationen. Quelle: Redaktionsnetzwerk Deutschland