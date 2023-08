Dänemark: Migration eingedämmt, Sozialstaat gerettet

In Dänemark haben selbst die Sozialdemokraten verstanden, dass es so nicht weitergehen kann. „Die Verteidigung unseres Sozialstaats beginnt an den EU-Außengrenzen“, sagte der damalige Migrationsminister Mattias Tesfaye 2021 der taz.

Denn nicht nur dem Sohn eines äthiopischen Flüchtlings, der als politisch Verfolgter Asyl bekam, ist klar, dass es längst vor allem Versorgungssuchende sind, die es nach Europa zieht: „Die Hälfte der Asylbewerber in Europa ist in keiner Weise schutzbedürftig, und es sind mehrheitlich junge Männer. Wenn sie abgelehnt werden, verursacht das einen Haufen Probleme und Kosten.“ (..) „Die jüdischen Schulen, aber auch die Gemeinden sind in einem Maße mit Antisemitismus konfrontiert, das es früher nicht gab. Und das ist wegen der Migration.“

Tesfayes Nachfolger Kaare Dybvad Bek kritisiert, dass in erster Linie die einheimischen Arbeiter für die Folgen von Migration zahlen müssen (hört, hört: ein Sozialdemokrat, der an seine Klientel denkt!) und registriert, dass die Gesellschaft die Veränderung durch die Migration durch Menschen aus dem Orient und Afrika und die daraus resultierenden sozialen Probleme nicht länger akzeptiert.

