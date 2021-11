Cuxhaven: 12-Jähriges Kind stirbt zwei Tage nach Biontech-Pfizer-Impfung

Ein zwölfjähriges Kind aus dem Landkreis Cuxhaven ist kurz nach einer Impfung gegen das Coronavirus gestorben. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass der Tod mit der Impfung zusammenhängen könnte.

Weil in den sozialen Medien Gerüchte aufgekommen seien, mache der Landkreis den Fall jetzt öffentlich, sagte eine Sprecherin. Das Kind litt an Vorerkrankungen. Vor einigen Tagen hatte es den Angaben zufolge den Impfstoff von Biontech/Pfizer erhalten. Zwei Tage später sei das Kind plötzlich verstorben.

Wegen des engen zeitlichen Zusammenhangs ordnete das Gesundheitsamt eine Untersuchung an. Experten des Rechtsmedizinischen Instituts am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf halten es laut vorläufigem Obduktionsprotokoll für wahrscheinlich, dass der Tod auf die Impfung zurückzuführen ist. Der abschließende Obduktionsbericht steht aber noch aus. Mit Blick auf die Vorerkrankungen könne nach Einschätzung der Rechtsmediziner eine andere Ursache nicht vollständig ausgeschlossen werden. Der Bericht werde in Kürze erwartet, so eine Landkreis-Sprecherin.

Quelle: NDR.de

