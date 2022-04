Covid-Impffolgen sind immer schwerer zu vertuschen

Die Systemhörigkeit vieler Menschen hat neben den politischen jetzt auch immer mehr üble persönliche Folgen. Die Opfer der experimentellen Corona-Genspritze werden immer mehr und mehr. In den Mainstream-Medien, die die Fülle an Erkrankten, Umgekippten und schlicht Toten kaum noch unter den Teppich kehren können, führt dies mittlerweile zu teils abenteuerlichen Verrenkungen. Die Begründungen für die aktuelle Welle an Erkrankungen werden immer abenteuerlicher. Und immer noch wollen manche von den staatlichen Impfkampagnen verführten ihren Fehler nicht einsehen.

