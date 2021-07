Wir sind gespannt, wie lange Julian Reichelt noch für die Bild tätig sein darf?

Seit gut 16 Monaten sind die Grundrechte in Deutschland massiv eingeschränkt – auch das Versammlungsrecht.

Noch immer sind Demonstrationen nur unter gewissen Bedingungen erlaubt, Hygieneauflagen müssen eingehalten werden – eigentlich!

Beim Christopher Street Day (CSD) am Samstag in Berlin drängten sich Menschen dicht an dicht.

