Corona-Vergehen: Stuttgart verhängte Bußgelder über 3,4 Mio.

Ohne Maske, kein Impfnachweis oder Party im Lockdown: In Baden-Württemberg hagelte es in den vergangenen Jahren wegen Corona-Verstößen Bußgelder in Millionenhöhe!

In Stuttgart waren es 2020, 2021 und 2022 rund 3,4 Mio. Euro, in Karlsruhe 1,22 Mio. Euro. Doch auch Städte wie Heidelberg, Pforzheim, Tübingen und Baden-Baden verhängten nach einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur Bußgelder im mittleren sechsstelligen Bereich.

Vor allem Verstöße gegen die Maskenpflicht sowie gegen das Ansammlungs- und Ausgehverbot ließen die Bußgeld-Kasse klingeln.

