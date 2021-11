Corona und Grippe: Studie sieht keinen Unterschied

Ist Corona nichts anderes als die Grippe? Diese Annahme wurde nun letzte Woche durch eine unter der Leitung des Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal) durchgeführte Studie wissenschaftlich untermauert. Bei der Analyse der Infektionszahlen in 162 Ländern auf fünf Kontinenten (bevor Änderungen in der jeweiligen Gesundheitspolitik oder dem Gesundheitsverhalten eingeschlagen wurden) zeigte sich kein Zusammenhang zwischen Covid-19-Infektionen und dem jeweiligen Klima.

Studienleiter Xavier Rodó: „Insgesamt unterstützen unsere Ergebnisse die Ansicht, dass COVID-19 eine echte saisonale Niedertemperaturinfektion ist, ähnlich der Influenza und den harmloseren zirkulierenden Coronaviren.“ Eine ganzjährige Bedrohung ist somit nicht gegeben. Maskenzwang, Kontaktbeschränkungen und Lockdowns sind abermals als völlig unverhältnismäßig entlarvt.

